«Уральский Халк» Иван Штырков провел 18-й удачный бой за карьеру в Санкт-Петербурге

Боец ACA Иван Штырков из команды «Архангел Михаил» провел свой 21-й бой в профессиональной карьере и одержал 18-ю победу. Бой прошел 26 марта в Санкт Петербурге.
Почти все время первого раунда бойцы провели в борьбе у сетки. Во втором раунде началась работа на ногах. Штырков несколько раз пробил в челюсть соперника, после чего Гугов потерял в скорости и отдал инициативу уральцу.
Финальная пятиминутка осталась за Штырковым — Гугов пропустил еще несколько плотных ударов и решил минимизировать риски в борьбе, сообщается на странице клуба «Архангел Михаил» «ВКонтакте».
Напомним, в начале февраля Иван Штырков из Екатеринбурга подписал контракт с лигой ACA на три боя.