«Уральский Халк» Иван Штырков провел 18-й удачный бой за карьеру в Санкт-Петербурге

«Уральский Халк» Иван Штырков провел 18-й удачный бой за карьеру в Санкт-Петербурге

Сегодня, 11:40СпортФото: Группа бойцовского клуба "Архангел Михаил" во "Вконтакте"
Уральский боец Иван Штырков, известный как «Уральский Халк», сразился с Муратом Гуговым из Кабардино-Балкарии.

Боец ACA Иван Штырков из команды «Архангел Михаил» провел свой 21-й бой в профессиональной карьере и одержал 18-ю победу. Бой прошел 26 марта в Санкт Петербурге.

Почти все время первого раунда бойцы провели в борьбе у сетки. Во втором раунде началась работа на ногах. Штырков несколько раз пробил в челюсть соперника, после чего Гугов потерял в скорости и отдал инициативу уральцу.

Финальная пятиминутка осталась за Штырковым — Гугов пропустил еще несколько плотных ударов и решил минимизировать риски в борьбе, сообщается на странице клуба «Архангел Михаил» «ВКонтакте».

Напомним, в начале февраля Иван Штырков из Екатеринбурга подписал контракт с лигой ACA на три боя.

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