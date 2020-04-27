В Нижнем Тагиле впервые пройдет турнир по кибербаскетболу
Сегодня, 15:37СпортФото: группа "БК "Старый Соболь"- Нижний Тагил сезон 2019-2020" Вконтакте
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В Нижнем Тагиле впервые пройдет Кибер кубок «Старого Соболя», сообщает баскетбольный клуб на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что стартовал набор участников для проведения онлайн-турнира в виртуальный баскетбол NBA2K20 на PlayStation 4.
Тройка победителей будет награждена призами от СШ «Старый Соболь».
Планируется, что турнир будет проведен с 1 по 14 мая, а прием заявок завершится 30 апреля.
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