Сборная области заняла призовые места на чемпионате России по гребному слалому

24 августа база МАУ «Центр гребного слалома» в Окуловке собрала спортсменов по гребному слалому на чемпионате России в данном виде спорта.

Губенко Никита (МБУ СШОР Уралец), Камешков Владимир (МБУ СШОР Уралец) и Лабасов Дмитрий (МБУ СШОР Уралец, МБУ ДО ГорСЮТур) стали чемпионами России в командной гонке байдарок-одиночек. Виталий Максимов, Дмитрий Храмцов и Юрий Снегирев (все МБУ СШОР Уралец) завоевали серебро в командной гонке каноэ-одиночек. В каяк-экстриме Губенко Никита (МБУ СШОР Уралец) одержал победу, Гоголев Дмитрий (МБУ СШОР Уралец) занял второе место, а Лабасов Дмитрий (МБУ СШОР Уралец, МБУ ДО горСЮТур) стал бронзовым призером.