Сборная области заняла призовые места на чемпионате России по гребному слалому

С 24 по 26 августа в Окуловке на базе МАУ «Центр гребного слалома» состоялся чемпионат России по гребному слалому. Сборная команда Свердловской области заработала все призовые медали в направлении каяк-экстрим.
24 августа база МАУ «Центр гребного слалома» в Окуловке собрала спортсменов по гребному слалому на чемпионате России в данном виде спорта.
Команда Свердловской области показала высокие результаты в чемпионате. Дмитрий Храмцов (МБУ СШОР Уралец) завоевал бронзовую медаль в каноэ-одиночке среди мужчин.
Губенко Никита (МБУ СШОР Уралец), Камешков Владимир (МБУ СШОР Уралец) и Лабасов Дмитрий (МБУ СШОР Уралец, МБУ ДО ГорСЮТур) стали чемпионами России в командной гонке байдарок-одиночек. Виталий Максимов, Дмитрий Храмцов и Юрий Снегирев (все МБУ СШОР Уралец) завоевали серебро в командной гонке каноэ-одиночек. В каяк-экстриме Губенко Никита (МБУ СШОР Уралец) одержал победу, Гоголев Дмитрий (МБУ СШОР Уралец) занял второе место, а Лабасов Дмитрий (МБУ СШОР Уралец, МБУ ДО горСЮТур) стал бронзовым призером.
В комплексном зачете одержала победу команда Москвы, второе место выиграла команда Московской области, а бронза досталась Санкт-Петербургу.