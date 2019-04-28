Полузащитник «Анжи» Камиль Закиров станет игроком «Урала»
Сегодня, 10:50СпортФото: Страница ФК «Анжи» в Facebook
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Камиль Закиров, который является полузащитником футбольного клуба «Анжи», перейдет в екатеринбургский клуб «Урал», сообщает «Матч ТВ».
Сюжеты: Екатеринбург
По информации источника, 20-летний футболист планирует сменить ФК летом.
Закиров провел в Российской премьер-лиге девять матчей и забил свой дебютный гол в матче с «Ростовом», который состоялся 27 апреля.
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