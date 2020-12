В Нижнем Тагиле прошел Кубок города по зимнему плаванию

В Нижнем Тагиле, 26 декабря, состоялся Кубок города по зимнему плаванию.

На соревнование прибыло свыше 50 участников из Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Челябинска, Первоуральска, Перми, Новоуральска и Алапаевска, рассказал на своей личной странице в Instagram глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Во время выступления участники использовали различные стили плавания, такие как баттерфляй, брасс и вольный. Также среди спортсменов была 12-кратная Чемпионка мира по зимнему плаванию Надежда Дудина из Каменска–Уральского. Напомним, пловчиха Анастасия Кирпичникова из Нижнего Тагила, занимающаяся в спортивном клубе «Спутник», установила новый рекорд России в плавании на 800 метров. Тагильская спортсменка побила рекорд России в плавании на 800 метров

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter