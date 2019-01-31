Юные лыжники из Нижнего Тагила стали чемпионами России

В Чайковском прошло перевенство России по прыжкам с трамплина среди спортсменов в возрасте до 18 лет. В состав сборной Свердловской области вошли воспитанники школы олимпийского резерва «Аист» Евгения Сапожникова, Илья Маньков и Богдан Михайлец. Свердловская команда юных спортсменов одержала победу в первенстве.