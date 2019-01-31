Юные лыжники из Нижнего Тагила стали чемпионами России
Воспитанники школы олимпийского резерва «Аист» завоевали золото в составе сборной Свердловской области, а также стали победителями командных турниров.
В Чайковском прошло перевенство России по прыжкам с трамплина среди спортсменов в возрасте до 18 лет. В состав сборной Свердловской области вошли воспитанники школы олимпийского резерва «Аист» Евгения Сапожникова, Илья Маньков и Богдан Михайлец. Свердловская команда юных спортсменов одержала победу в первенстве.
В командном турнире девушек 14-летняя Евгения Сапожникова завоевала серебро. Команда юношей, в состав которой вошли Илья Маньков, Богдан Михайлец, Сергей Брауземан и Константин Гаврилов, заняла третье место.
В личном первенстве Михайлец выиграл серебряную медаль, а Маньков пришел пятым.
1 февраля в Чайковском начинается первенство России среди юниоров, информирует «Тагильский рабочий».
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