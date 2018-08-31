19-летний тагильчанин привез серебро с чемпионата УрФО по боксу

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19-летний Дмитрий Фоминых из Нижнего Тагила завовевал серебрянную медаль на чемпионате УрФО по боксу.
Источник: «Тагильский рабочий»
19-летний Дмитрий Фоминых занимается в школе олимпийского резерва «Спутник». На чемпионате Уральского федерального округа по боксу, который проходил в Челябинске, молодой человек выступал в самой тяжелой весовой категории – от 91 кг.
В полуфинале Дмитрий сразился с участником из Челябинска и одержал победу. В борьбе за первое место соревновался с более сильным противником из Ханты-Мансийского автономного округа.
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