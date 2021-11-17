Прокуратура наказала артель «Нейву» за отсутствие ответа СМИ о рекультивации в Висиме

Редакция TagilCity.ru летом 2021 года направляла запрос в артель «Нейва» с просьбой рассказать о сроках и способах рекультивации земель в уральском селе Висим после добычи платины. Ответа мы так и не дождались, за что прокуратура наказала руководство компании.

В середине июля текущего года редакция TagilCity.ru направила руководству артели «Нейва» запрос с несколькими вопросами, касающимися вырубки леса, восстановления территории и компенсации ущерба, нанесенного экологии Урала в поселке Висим Свердловской области. На этих участках компания несколько лет добывала платину. Как сообщали нам местные жители, чтобы приступить к добыче драгметалла, старатели вырубили несколько гектаров леса вблизи улицы Советской в Висиме. Также с жителями никто не согласовывал сами работы и рекультивацию отработанных земель. Вопрос редакции, касающийся вырубки леса, звучал буквально так: «Сколько деревьев было вырублено на данном участке при подготовке земель к добыче платины?». Ответа не последовало. На самом объекте, куда выезжали журналисты TagilCity.ru, сотрудники «Нейвы» говорили, что все работы согласованы, после их окончания на месте вырубленных деревьев будет высажен молодняк. Однако вернуть участкам прежний вид уже не получится — это прекрасно видно на фото наших корреспондентов. Фото: tagilcity.ru Далее, мы спросили в «Нейве», «Были ли восстановлены вырубленные деревья при рекультивации земельного участка? Если работы еще не произведены, в какие сроки они будут реализованы? Какие виды растений появятся на территории?». Ответа от компании мы также не дождались. Со слов сотрудников артели, всего с 2015 по 2019 года ими было добыто в окрестностях Висима около 100 килограмм платины. Это были не официальные данные, поэтому мы задали свой вопрос руководству «Нейвы»: «Сколько платины было добыто за время работ на данном земельном участке?». И снова мы не получили никакого ответа. На последний вопрос: «Обращались ли с жалобами жильцы близлежащих домов и выражали ли свою позицию против проведения данных работ?», мы также остались без ответа от «Нейвы». На месте работ были огромные леса, которые оказались вырублены. Я тут с детства живу, собирал грибы, я ходил на охоту в этом лесу. Проекта рекультивации мы не видели. У нас тут даже акцию проводили соседи, собирали подписи, чтобы отменить данные работы,рассказал редакции местный житель Михаил. Согласно ст. 40 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», запрашиваемая нами информация должна быть предоставлена в семидневный срок. Этого не произошло и редакция TagilCity.ru обратилась в прокуратуру Невьянска с заявлением. 16 ноября 2021 года был получен официальный ответ из прокуратуры, что были выявлены нарушения в сфере соблюдения законодательства о СМИ. На имя руководителя «Нейвы» было вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Данное прокурорское представление руководством артели удовлетворено — к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо компании «Нейва». Гектары пустыни на месте леса остались после добычи платины в Висиме 3 Фото Чтобы начать работы, артель «Нейва» вырубила несколько гектаров леса. Местные жители оказались не готовы к последствиям работы старателей.

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