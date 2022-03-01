600 млн выделено на нацпроект БКД в Нижнем Тагиле в 2022 году

600 млн выделено на нацпроект БКД в Нижнем Тагиле в 2022 году
600 млн выделено на нацпроект БКД в Нижнем Тагиле в 2022 году
Сегодня, 18:18ТранспортФото: 1MI
Развитие транспортной инфраструктуры Нижнего Тагила обсудили на совещании мэр города Владислав Пинаев и министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. 600 миллионов выделено на реализацию в городе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Василий Старков отметил, что тагильская команда уже заслужила доверие в регионе. Поэтому правительство Свердловской области будет содействовать в привлечении дополнительного финансирования. На 2022 год на реализацию БКД уже заключены контракты с опытными подрядчиками.

Также в этом году планируется завершить реконструкцию путепровода на улице Циолковского и продолжить внедрение ИТС. На это будет выделено более 62 миллионов рублей.

На совещании рассмотрели вопрос о возможном открытии моста через Тагильский пруд к 300-летию города, ремонту Исинского тракта и перспективах Восточного объезда.

Отдельно обговорили вопросы организации пассажирских автоперевозок, эксплуатационного содержания городских территорий, отметил глава города Владислав Пинаев.

По его словам, со стороны Василия Старкова оказывается всесторонняя поддержка, поэтому намеченные на 2022 год планы должны быть успешно реализованы, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, 28 февраля Владислав Пинаев проверил работу центра автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в Нижнем Тагиле. Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем началась в Нижнем Тагиле два года назад. В 2022 году работы будут продолжены.

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