Началась подготовка к ремонту дороги на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

Подготовка к ремонту дороги на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле началась раньше срока. Подрядчик приступит к сопутствующим работам в марте.

Улица является одним из крупнейших объектов, которые подлежат ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Из-за технологических особенностей процесса, укладка асфальта возможна только в теплое время года. Но это не значит, что нельзя заниматься другими видами работ. Мы приступим к кронированию деревьев вдоль дороги, разместим необходимые дорожные знаки и начнем работу с ливневой канализацией, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Улица Индустриальная получила своей название в 1986 году, после переименования из Автомагистрали №4. Она соединяет между собой не только улицы Циолковского и Металлургов, но и два района - центр и Тагилстрой. В настоящий момент, здесь располагаются более четырех сотен организаций и предприятий. Примечательно, что на улице нет ни одного жилого дома. Нам предстоит выполнить большой объем работ в короткий срок. Необходимо подготовить основание, произвести асфальтирование и благоустроить межпутевое пространство, говорит заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Семин. Общая протяженность улицы составляет почти три километра. Площадь уложенного асфальта составит 53 квадратных километра. На ремонт улицы было выделено 176 миллионов рублей. Напомним, 21 января сообщалось, как в Нижнем Тагиле началась подготовка к реализации проекта по реконструкции моста на улице Циолковского с железнодорожным путепроводом, пролегающим через данную улицу. Общая стоимость работ по контракту составляет 1,17 миллиарда рублей. Финансирование ожидается в ближайшее время. Планируется завершить все работы в 2022 году к 300-летию города. В Нижнем Тагиле началась подготовка к реконструкции моста на улице Циолковского

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