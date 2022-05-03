Огромные пробки образовались у кладбищ Екатеринбурга в родительский день

Огромные пробки образовались у кладбищ Екатеринбурга в родительский день
Огромные пробки образовались у кладбищ Екатеринбурга в родительский день
Сегодня, 15:02ТранспортФото: TagilCity.ru
На огромные пробки на въездах и выездах с городских кладбищ жалуются жители Екатеринбурга. Также в заторах стоят и пассажирские автобусы.

Так, к Лесному кладбищу пробка растянулась на три километра. Наблюдаются трудности с движением на Широкореченском кладбище. По словам очевидцев, у Окружного кладбища не могут проехать и пассажирские автобусы, пишет Е1.

Жители Нижнего Тагила не сообщают о подобных проблемах.

На Руднике очень много машин и людей. Пробок особо не возникает, но проезд узкий, потому что с двух сторон дороги паркуются, рассказала подписчица TagilCity.ru.

Напомним, обработка от клещей на кладбищах Нижнего Тагила начнется с 4 мая. После проведения работ на территориях желательно не находиться в течение трех дней.

Сюжеты:
Нижний ТагилНовости УрФО
Материалы по теме:
автомобильавтобускладбищепробкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы