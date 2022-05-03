Огромные пробки образовались у кладбищ Екатеринбурга в родительский день

Так, к Лесному кладбищу пробка растянулась на три километра. Наблюдаются трудности с движением на Широкореченском кладбище. По словам очевидцев, у Окружного кладбища не могут проехать и пассажирские автобусы, пишет Е1.
Жители Нижнего Тагила не сообщают о подобных проблемах.
На Руднике очень много машин и людей. Пробок особо не возникает, но проезд узкий, потому что с двух сторон дороги паркуются, рассказала подписчица TagilCity.ru.
Напомним, обработка от клещей на кладбищах Нижнего Тагила начнется с 4 мая. После проведения работ на территориях желательно не находиться в течение трех дней.