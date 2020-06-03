В Екатеринбурге рассказали о ходе работ по закольцовыванию ЕКАД

Как рассказали изданию в департаменте информполитики региона, балки будут основанием для дорожного полотна.

Планируется сделать новый участок шестиполосным. Чтобы срок службы полотна был более долгим, будет уложен слой асфальтобетона с добавлением резиновой крошки под верхний слой. Кроме того, будут установлены шумозащитные экраны, ограждения из бетона, опоры освещения, высоковольтные мачты и трансформаторные подстанции.

По словам первого заместителя гендиректора АО «Трест УралТрансСпецСтрой» Михаила Малиновских, уже было построено семь водопропускных труб, отсыпано 760 тысяч кубов земляного полотна. Это примерно 20% от общих земляных работ. Он отметил, что используемым материалом является скальный грунт с Уральских гор.

Эксперты добавляют, что окончание работ на ЕКАД намечено на 2024 год. Однако при выделении дополнительных средств работы могут быть завершены и до 22 года. К началу лета было освоено 100% средств, выделенных на этот год. Сумма составляет 481 миллион рублей.