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#домахорошо
Ремонт за 1,5 млн рублей пройдет на ж/д переездах в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт за 1,5 млн рублей пройдет на ж/д переездах в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:00Транспорт
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