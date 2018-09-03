Ремонт за 1,5 млн рублей пройдет на ж/д переездах в Нижнем Тагиле

Ж/д переезд №3 на улице Фрунзе и ж/д переезд №24 на Серебрянском тракте по устной договоренности с МУП «Тагилдорстрой» будут отремонтированы до 20 сентября 2018 года.

На прошлой неделе в адрес директора «Тагилдорстрой» направлено письмо о ремонте. По устной договоренности, до 20 сентября 2018 года будет отремонтировано асфальтовое покрытие обоих ж/д переездов. Стоимость ремонта 5 ж/д переездов 1 млн 525 тыс. рублей. Согласно ФЗ № 257 ч. 2 ст. 21 в редакции от 29.12.2017 года владельцы ж/д путей должны оборудовать их работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими средства для видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В 2018 году мы проводим конкурсные процедуры по выбору подрядчика, и ж/д №3 на улице Фрунзе будет оборудован средствами видеофиксации в 2019 году, а ж/д переезд №24 – в 2020 году, сообщил представитель ОАО «Высокогорский ГОК».