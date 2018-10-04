Аэропорт в Екатеринбурге прекратил обслуживать рейсы в Турцию из-за долгов

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С 4 октября 2018 года аэропорт Кольцово прекратил сотрудничество с турецкой авиакомпанией «Atlasglobal Airlines».
Сюжеты: Екатеринбург
4 октября аэропорт Екатеринбурга Кольцово прекратил обслуживание рейсов турецкой авиакомпании «Atlasglobal Airlines». Причина данной меры заключается в образовании задолженности компании за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов.
Пресс-служба Кольцово сообщила о том, что, начиная с рейса КК-6708 в Даламан (вылет по расписанию в 14:00 4 октября) и до полного погашения долга, обслуживание не возобновится.
Авиакомпания Турции была заранее оповещена соответствующим образом. Пассажирам, которые намеревались отправиться в путешествие с «Atlasglobal Airlines» рекомендовано обратиться к туроператору или в авиакомпанию для разъяснения дальнейших действий, информирует Znak.com.
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