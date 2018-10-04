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Аэропорт в Екатеринбурге прекратил обслуживать рейсы в Турцию из-за долгов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Аэропорт в Екатеринбурге прекратил обслуживать рейсы в Турцию из-за долгов

Сегодня, 17:50Транспорт
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