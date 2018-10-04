Аэропорт в Екатеринбурге прекратил обслуживать рейсы в Турцию из-за долгов

4 октября аэропорт Екатеринбурга Кольцово прекратил обслуживание рейсов турецкой авиакомпании «Atlasglobal Airlines». Причина данной меры заключается в образовании задолженности компании за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов.

Пресс-служба Кольцово сообщила о том, что, начиная с рейса КК-6708 в Даламан (вылет по расписанию в 14:00 4 октября) и до полного погашения долга, обслуживание не возобновится.