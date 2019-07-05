В Верхней Салде исследуют пассажиропоток для запуска «Ласточки»
Сегодня, 17:53ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Верхней Салде опрашивают жителей о целесообразности запуска скоростных поездов до Екатеринбурга, сообщает издание ЕАН.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Опрос необходим для подсчета будущего объема пассажиропотока.
Если потребность в перевозке будет достаточна, то не исключено положительное решение вопроса со стороны региональных властей, и включение нового направления «Ласточки» в заказ субъекта федерации, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
Скоростные поезда планировали пустить из Нижней Салды до Екатеринбург. «Ласточка» будет проезжать через Верхнюю Салду и Нижний Тагил. Ранее об этом сообщила пресс-служба «Титановой долины», сказав, что в свердловском правительстве одобрили продление маршрута до Верхней Салды.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей