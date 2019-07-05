В Верхней Салде исследуют пассажиропоток для запуска «Ласточки»

Если потребность в перевозке будет достаточна, то не исключено положительное решение вопроса со стороны региональных властей, и включение нового направления «Ласточки» в заказ субъекта федерации, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Скоростные поезда планировали пустить из Нижней Салды до Екатеринбург. «Ласточка» будет проезжать через Верхнюю Салду и Нижний Тагил. Ранее об этом сообщила пресс-служба «Титановой долины», сказав, что в свердловском правительстве одобрили продление маршрута до Верхней Салды.