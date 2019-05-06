На трассе Екатеринбург-Пермь введено ограничение движения из-за ремонта

В период с 6 мая по 1 августа 2019 года будет заменен слой износа. Ремонт запланирован на участке от ЕКАД до Первоуральска (с 326-го по 343-й километры) и от села Кленовского до Бисерти (с 232-го по 250-й километры).

Сначала рабочие перекроют участок автодороги в сторону Перми, а затем — до Екатеринбурга. Планируется, что на ремонтируемых участках будет организовано реверсивное движение со светофорами.

Устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также повысить ровность и сцепление. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».