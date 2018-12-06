3 пьяных и 1 наркоман: 677 нарушений ПДД пресечены в Нижнем Тагиле в ходе рейда ГИБДД

С 28 по 30 ноября 2018 года сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Безопасная дорога», в ходе которого были пресечены 677 нарушений ПДД. В том числе были выявлены три водителя, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и один – в состоянии наркотического опьянения. Также 4 тагильчанина были привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами при отсутствии права управления автомобилем, еще один водитель был лишен прав.