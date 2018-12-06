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3 пьяных и 1 наркоман: 677 нарушений ПДД пресечены в Нижнем Тагиле в ходе рейда ГИБДД
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 пьяных и 1 наркоман: 677 нарушений ПДД пресечены в Нижнем Тагиле в ходе рейда ГИБДД

Сегодня, 09:48ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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