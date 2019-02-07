Водители пассажирского автотранспорта совершили 551 нарушение в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:12ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД
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С начала 2019 года в Нижнем Тагиле госавтоинспекторы выявили 551 нарушение, которое совершили водители общественного транспорта.
Сюжеты: Нижний Тагил
В число выявленных нарушений вошли нарушения в области технического состояния транспортных средств. Технические неисправности были выявлены в 187 случаях.
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45 нарушений ПДД на пешеходных переходах совершили водители за указанный период, 12 раз водители проехали на запрещающий сигнал светофора, 7 нарушений зафиксировано в случаях, когда водители должны были уступить дорогу пешеходам и другим водителям.
Также 77 раз водители не использовали ремни безопасности, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
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