Водители пассажирского автотранспорта совершили 551 нарушение в Нижнем Тагиле

В число выявленных нарушений вошли нарушения в области технического состояния транспортных средств. Технические неисправности были выявлены в 187 случаях.

45 нарушений ПДД на пешеходных переходах совершили водители за указанный период, 12 раз водители проехали на запрещающий сигнал светофора, 7 нарушений зафиксировано в случаях, когда водители должны были уступить дорогу пешеходам и другим водителям.