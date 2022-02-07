Более 650 выездов на «встречку» выявили за выходные в Свердловской области

Более 650 выездов на «встречку» выявили за выходные в Свердловской области
Более 650 выездов на «встречку» выявили за выходные в Свердловской области
Сегодня, 17:06ТранспортФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Рейдовые мероприятия ГИБДД прошли на минувших выходных на дорогах Свердловской области.

Рейды включали в том числе и скрытое наблюдение за транспортным потоком, фиксировались нарушение с помощью видеокамер. В итоге с пятницы по воскресенье стражами дорожного правопорядка было выявлено 658 выездов на встречную полосу там, где это запрещено ПДД.

Водителям, нарушившим правила, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода. За повторное совершение опасного обгона по «встречке» там, где это запрещено, прав можно лишиться уже на год.

Как сообщили в пресс-службе областного управление ГИБДД, подобный маневр в 2022 году уже стал причиной 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 19 человек.

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