Более 650 выездов на «встречку» выявили за выходные в Свердловской области

Рейды включали в том числе и скрытое наблюдение за транспортным потоком, фиксировались нарушение с помощью видеокамер. В итоге с пятницы по воскресенье стражами дорожного правопорядка было выявлено 658 выездов на встречную полосу там, где это запрещено ПДД.
Водителям, нарушившим правила, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода. За повторное совершение опасного обгона по «встречке» там, где это запрещено, прав можно лишиться уже на год.
Как сообщили в пресс-службе областного управление ГИБДД, подобный маневр в 2022 году уже стал причиной 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 19 человек.