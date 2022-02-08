Тротуары для школьников в Петрокаменском обустроит тагильская компания

Тротуары для школьников в Петрокаменском обустроит тагильская компания
Тротуары для школьников в Петрокаменском обустроит тагильская компания
Сегодня, 11:00ТранспортФото: 1MI
Тендер на ремонт тротуаров рядом с образовательными учреждениями на улице Кирова в селе Петрокаменское выиграло ООО «Сервистехнология» из Нижнего Тагила.

Компания снизила изначальную цену контракта с 2,7 до 2 миллионов рублей (на 25%) и стала победителем.

Ремонты дорог по маршрутам «Дом-школа-дом» на улицах Кирова и Строителей необходимо окончить до 1 августа 2022 года. Перед началом работ должна быть согласована схема движения транспорта и ограждены территории объектов.

Проектом предусмотрены укрепление обочин, обустройство оснований под тротуары и их асфальтирование. Гарантия на работы составит два года.

ООО «Сервистехнология» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2020 году, директором является Александра Халилова. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. Также компания занимается строительством автомобильных дорог. За время работы ООО «Сервистехнология» заключило восемь контрактов на сумму 7,9 миллиона рублей.

Напомним, на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле ежегодно выделяется 50 миллионов рублей из бюджета города, а также обустройство тротуаров входит в работы по нацпроекту БКД.

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