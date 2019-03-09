Движение большегрузов по свердловским трассам ограничат в весенне-летний период

Постановление об ограничении движения подписано главой региона Евгением Куйвашевым.

Действовать постановление будет с целью обеспечения сохранности автодорог областного значения.

Ограничение будет осуществлено в два этапа. С 14 апреля по 23 мая будет запрещено движение тяжеловесных транспортных средств по автодорогам регионального значения.

С 24 мая по 31 августа будет ограничен проезд большегрузов по автодорогам с асфальтобетонным покрытием. Данный запрет распространяется только при температуре воздуха более 32 градусов. Действие ограничения – с 22:00 до 10:00 часов.

Нормы нагрузки на оси большегрузов (с грузом или без него) определяются правилами перевозки грузов автотранспортом.