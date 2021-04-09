Ремонт дорог у психбольницы № 7 в Нижнем Тагиле обойдется в 2,6 миллиона рублей

Согласно конкурсной документации, комиссия из трех человек провела обследование дорог проезда от КПП до здания контрольно-медицинского освидетельствования и от него до пищеблока. В результате проверяющие пришли к выводу, что на первой дороге требуется проведение ямочного ремонта, так как в некоторых местах нарушено целостное покрытие, есть глубокие трещины и ямы глубиной более пяти сантиметров. Вторая дорога на 40% разрушена, а остальная часть покрыта множественными глубокими трещинами, выбоинами и ямами, а бордюры разрушены.