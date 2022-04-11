Более четырех километров временных дорог построят в тагильском микрорайоне Пырловка

Более четырех километров временных дорог построят в тагильском микрорайоне Пырловка
Более четырех километров временных дорог построят в тагильском микрорайоне Пырловка
Сегодня, 14:08ТранспортФото: 1MI
Конкурс на обустройство временных дорог, ведущих к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство, в микрорайоне Пырловка общей стоимостью 50 миллионов рублей объявлен в Нижнем Тагиле.

Новые дороги временного назначения появятся на девяти улицах. В том числе, Заречная, Семейная, 2-я Апрельская, Надеждинская, Отрадная, Нежинская, Родная, Тихая и в переулке Преображенский. Общая протяженность дорог составит 4,3 километра. Начальная цена контракта — 50 миллионов рублей. А дата окончания подачи заявок — 19 апреля.

Подрядчик должен будет уложить грунтовое покрытие, обустроить обочины, а также проложить 39 водопропускных труб. Срок окончания строительных работ — октябрь 2022 года. Гарантийный срок эксплуатации дорог — один год. При обнаружении дефектов подрядчик должен устранить их в течении 10 дней.

Кроме того, в 2022 году в рамках муниципального контракта продолжится обслуживание уже существующих дорог в Пырловке. Это ремонтное профилирование дорожного покрытия, обустройство водоотводных канав и промывка водопропускных труб, очистка дорог от снега.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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