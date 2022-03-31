Назван подрядчик ремонта 4 дорог за 250 миллионов в Нижнем Тагиле

Речь идет об участках дорог на улицах Кленовая, Академика Павлова, от Максима Горького до Кленовой, а также дороге в поселок Ольховка.
Всего на конкурс было подано три заявки. Победитель снизил цену на 0,5%. Остальные двое выставили максимальную.
Работы стартуют в апреле 2022 года. При этом все ремонты должны быть окончены, а объекты сданы в эксплуатацию не позднее 15 октября.
Напомним, в общей сложности в Нижнем Тагиле в 2022 году планируется ремонт 9 дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».