Стояли месяц: разрешение на проезд огромных цистерн под Косулино выдала ГИБДД

10 января в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области поступили обращения на выдачу специальных разрешений. Обращения рассмотрены, маршрут согласован, специальные разрешения выданы, рассказал редакции TagilCity.ru врио заместителя начальника УГИБДД Евгений Пятин.
Напомним, огромные цистерны, которые месяц стояли на трассе, вызывали опасения у жителей Косулино. Они предполагали, что там могли находиться радиоактивные отходы или опасные химикаты. Однако оказалось, что цистерны пустые. Сотрудники ГИБДД не давали уехать автомобилям, так как один из водителей попал в ДТП, на груз отсутствовали документы, а колеса заблокировали водители. Именно поэтому тягачи не удалось эвакуировать и их постоянно охраняли полицейские.