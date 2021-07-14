Подрядчик рассказал о ходе строительства дороги в поселок Чащино под Нижним Тагилом

Дорога будет открыта в 20-х числах октября 2021 года.
На сегодняшний день выполнено асфальтирование участка основной дороги, также сделаны полосы разгона и торможения. Готова посадочная площадка на будущей автобусной остановке. Там, а также на подходе, предусмотрены бордюры. Сейчас ведутся работы по асфальтированию двух пересечений, рассказала редакции TagilCity.ru начальник участка подрядчика «УБТ-сервис».
Обустраиваются водоотводные каналы, быстротоки, укладываются трубы. Также будет отремонтирован летний водопровод, который проходит через дорогу к садам. Старую дорогу тоже поддерживают и профилируют, недавно делали замещение скального грунта.
Было небольшое отставание от графика, но мы уже нагнали темп. Проблема была в том, что материал не завозной. Мы сначала разбирали скалу и дробили ее для отсыпки, поэтому немного задержались, отматили в «УБТ-Сервис».
Напомним, строительство дороги к поселку Чащино под Нижним Тагилом обойдется в 60 миллионов рублей. Будет организовано двухполосное движение шириной шесть метров. Рядом появится автобусная остановка с автопавильоном.