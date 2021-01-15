В Нижнем Тагиле трамваи перейдут на круглосуточный режим работы

Напомним, ситуация со вставшими трамваями в Нижнем Тагиле возникала уже неоднократно в 2021 году. 14 января жители в очередной раз пожаловались на «парализованные» вагоны. Из-за погодных условий движение вагонов по маршрутам 2, 4, 8 временно не осуществлялось. Из-за аварийной ситуация в Дзержинском районе не соблюдалось расписание маршрута № 12, также с задержками ездил маршрут № 3.