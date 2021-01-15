В Нижнем Тагиле трамваи перейдут на круглосуточный режим работы

В Нижнем Тагиле трамваи перейдут на круглосуточный режим работы

Сегодня, 18:06ТранспортPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле администрация провела совещание по решению проблемы с «парализованными» трамваями. Было решено ввести круглосуточный режим, сообщает пресс-служба мэрии.

Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов сообщил о причинах, из-за которых трамваи встают в мороз.

Происходит пробуксовка колес, и трамвай не может сдвинуться с места. Мы определили моменты, из-за чего это происходит. Будем работать в данных направлениях, чтобы не допустить подобных ситуаций, сообщил Игорь Темнов.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выслушал участников совещания, среди которых были и независимые эксперты, и раздал ряд поручений замглавы города по городскому хозяйству и строительству, а также директору «Тагильского трамвая».

Будет не только приобретено запасное оборудование. Частично будет заменена электросеть. Проконсультирован персонал, чтобы вагоны не скапливались и не образовывали «пробку» из-за одного вставшего трамвая. При температуре ниже 27 градусов теперь будет организован круглосуточный режим работы, сообщил глава города.

Уточняется, что в ночное время трамваи будут курсировать для того, чтобы поддерживать состояние рельсов в рабочем состоянии и не допускать заносов.

Напомним, ситуация со вставшими трамваями в Нижнем Тагиле возникала уже неоднократно в 2021 году. 14 января жители в очередной раз пожаловались на «парализованные» вагоны. Из-за погодных условий движение вагонов по маршрутам 2, 4, 8 временно не осуществлялось. Из-за аварийной ситуация в Дзержинском районе не соблюдалось расписание маршрута № 12, также с задержками ездил маршрут № 3.

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