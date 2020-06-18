В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово возобновятся рейсы в Красноярск

Полеты будут осуществляться три раза в неделю — в понедельник, четверг и субботу.

В марте этого года регулярные рейсы до Красноярска были отменены. В связи с пандемией коронавируса авиакомпаниям пришлось отказаться и от других направлений. На данный момент внутри страны авиасообщение начинает постепенно восстанавливаться. Так, ранее стало известно о возобновлении полетов в Анапу.