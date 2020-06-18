В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово возобновятся рейсы в Красноярск
Сегодня, 15:41ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово будут возобновлены рейсы в Красноярск, сообщает «Областная газета».
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Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Уральские авиалинии» на самолёте Airbus A320. Он способен принять на борт 162 пассажира.
Полеты будут осуществляться три раза в неделю — в понедельник, четверг и субботу.
В марте этого года регулярные рейсы до Красноярска были отменены. В связи с пандемией коронавируса авиакомпаниям пришлось отказаться и от других направлений. На данный момент внутри страны авиасообщение начинает постепенно восстанавливаться. Так, ранее стало известно о возобновлении полетов в Анапу.
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