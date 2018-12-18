Проверка организована в Екатеринбурге после высадки несовершеннолетней из автобуса

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по факту высадки несовершеннолетней из автобуса на 7 остановок раньше пункта следования. Согласно предварительной информации, водитель автобуса №21 высадил несовершеннолетнюю, оплатившую проезд, так как она оставалась одна в автобусе, и водитель не захотел продолжать следование.

Из-за этого школьнице пришлось добираться пешком.

Прокуратура проверит, имел ли место данный инцидент, а также даст правовую оценку действиям водителя транспортного средства. Для проверки у перевозчика запрошены документы, особое внимание будет уделено маршруту следования.

По результатам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.