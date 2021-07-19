11 пьяных водителей за выходные пойманы в Нижнем Тагиле

11 пьяных водителей за выходные пойманы в Нижнем Тагиле
11 пьяных водителей за выходные пойманы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:52ТранспортФото: отдел пропаганды ГИБДД
За минувшие выходные сотрудники ГИБДД пресекли свыше 30 грубых нарушений ПДД в Нижнем Тагиле. В это число входят 11 водителей, которые были привлечены к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

13 водителей привлечены к ответственности за управление транспортным средством без прав. На 3 водителей были составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, при этом данные граждане не имели права управления, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Другие 3 водителя решили отказаться от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. Однако, в связи с действующим законодательством, они все равно получат наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также были выявлены 8 фактов среди водителей, которые совершали выезд на встречную полосу там, где ПДД данный маневр совершать запрещено.

Фото:отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, житель Нижнего Тагила, который в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП и 3 октября 2020 года сбил насмерть женщину-пешехода, снова был задержан пьяным за рулем.

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Нижний Тагил
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