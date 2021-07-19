11 пьяных водителей за выходные пойманы в Нижнем Тагиле

13 водителей привлечены к ответственности за управление транспортным средством без прав. На 3 водителей были составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, при этом данные граждане не имели права управления, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Другие 3 водителя решили отказаться от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. Однако, в связи с действующим законодательством, они все равно получат наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также были выявлены 8 фактов среди водителей, которые совершали выезд на встречную полосу там, где ПДД данный маневр совершать запрещено.
Напомним, житель Нижнего Тагила, который в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП и 3 октября 2020 года сбил насмерть женщину-пешехода, снова был задержан пьяным за рулем.