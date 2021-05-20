Несколько дорог будет перекрыто в Нижнем Тагиле в выходные из-за первенства

Несколько дорог будет перекрыто в Нижнем Тагиле в выходные из-за первенства
Несколько дорог будет перекрыто в Нижнем Тагиле в выходные из-за первенства
Сегодня, 12:29ТранспортФото: pixabay.com
Из-за первенство Свердловской области по велосипедному спорту, которое пройдет в Нижнем Тагиле 22 и 23 мая, будут перекрыты некоторые улицы и запрещена стоянка автотранспорта.

Первенство Свердловской области по велосипедному спорту пройдет в Нижнем Тагиле в субботу, 22 мая и воскресенье, 23 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

В эти дни, согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, предусмотрено перекрытие дорог с 08.00 до 16.00 на проспекте Вагоностроителей (на участке от Восточного шоссе до улицы Зари), а также по четной стороне проспекта Дзержинского (на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей).

С ночи 22 мая до окончания соревнований на этих участках автомобильных дорог общего пользования будет запрещена и парковка транспортных средств.

Соревнования пройдут в дисциплинах: «шоссе-индивидуальная гонка» и «шоссе-групповая гонка». В них примут участие, как юноши и девушки от 13 до 16 лет, юниоры и юниорки от 17 до 18 лет, так и взрослые спортсмены.

Напомним, сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле начали массово наказывать водителей за проезд по «встречке» на улицах Бондина и Кушвинская, реорганизованных из-за закрытия моста на улице Циолковского. При этом на сайте городской администрации значилась дата начала изменений — 15 мая, а наказывать водителей начали с 12 мая.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
спорттранспортдорогисоревнованияобществоперекрытиевелогонкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы