Несколько дорог будет перекрыто в Нижнем Тагиле в выходные из-за первенства

Первенство Свердловской области по велосипедному спорту пройдет в Нижнем Тагиле в субботу, 22 мая и воскресенье, 23 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.
В эти дни, согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, предусмотрено перекрытие дорог с 08.00 до 16.00 на проспекте Вагоностроителей (на участке от Восточного шоссе до улицы Зари), а также по четной стороне проспекта Дзержинского (на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей).
С ночи 22 мая до окончания соревнований на этих участках автомобильных дорог общего пользования будет запрещена и парковка транспортных средств.
Соревнования пройдут в дисциплинах: «шоссе-индивидуальная гонка» и «шоссе-групповая гонка». В них примут участие, как юноши и девушки от 13 до 16 лет, юниоры и юниорки от 17 до 18 лет, так и взрослые спортсмены.
Напомним, сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле начали массово наказывать водителей за проезд по «встречке» на улицах Бондина и Кушвинская, реорганизованных из-за закрытия моста на улице Циолковского. При этом на сайте городской администрации значилась дата начала изменений — 15 мая, а наказывать водителей начали с 12 мая.