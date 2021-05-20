Несколько дорог будет перекрыто в Нижнем Тагиле в выходные из-за первенства

Соревнования пройдут в дисциплинах: «шоссе-индивидуальная гонка» и «шоссе-групповая гонка». В них примут участие, как юноши и девушки от 13 до 16 лет, юниоры и юниорки от 17 до 18 лет, так и взрослые спортсмены.