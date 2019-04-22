В Нижнем Тагиле началось фрезерование Восточного шоссе
Сегодня, 17:21ТранспортФото: группа во ВКонтакте «Тагил без ям»
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21 апреля УБТ-Сервис приступил к снятию дорожного полотна на Восточном шоссе, информация об этом появилась в соцсети в группе «Тагил без ям».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле начался карточный ремонт Восточного шоссе, что подразумевает полную замену верхнего слоя дорожного покрытия.
Напомним, что летом 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Восточное шоссе будет полностью отремонтировано.
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