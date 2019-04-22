В Нижнем Тагиле началось фрезерование Восточного шоссе

В Нижнем Тагиле начался карточный ремонт Восточного шоссе, что подразумевает полную замену верхнего слоя дорожного покрытия.

Напомним, что летом 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Восточное шоссе будет полностью отремонтировано.