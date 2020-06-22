В Нижнем Тагиле еще на пяти перекрестках будет изменена схема движения
Сегодня, 12:47ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле с целью снижения количества ДТП с участием пешеходов, еще на пяти перекрестках изменят схему движения, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 23 июня движение изменится на перекрестках на проспекте Ленина с улицами Первомайская, Огаркова, Красноармейская, проспекте Мира — улицы Карла Маркса, Черноисточинском шоссе — улице Бригадной.
Теперь на этих перекрестках во время перехода пешеходов все транспортные средства пропускают их.
Ранее схема проезда в Нижнем Тагиле была изменена еще на 13 перекрестках.
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