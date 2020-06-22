В Нижнем Тагиле еще на пяти перекрестках будет изменена схема движения

С 23 июня движение изменится на перекрестках на проспекте Ленина с улицами Первомайская, Огаркова, Красноармейская, проспекте Мира — улицы Карла Маркса, Черноисточинском шоссе — улице Бригадной.

Теперь на этих перекрестках во время перехода пешеходов все транспортные средства пропускают их.