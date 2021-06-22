На неделю будет закрыта для движения транспорта улица Черноморская в Нижнем Тагиле

Из-за ремонтных работ на теплотрассе с 23 по 28 июня 2021 года будет закрыт для движения транспорта участок дороги на улице Черноморская — от улицы Балакинская до Черноморской, 108 в Нижнем Тагиле.

Ограничение движения транспортных средств по улице Черноморская на участке от улицы Балакинская до улицы Черноморская, 108 вводится для обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения работ по аварийному ремонту теплотрассы. Соответствующее постановление подписал 22 июня глава города Владислав Пинаев. До 23 июня МУП «Тагилэнерго» должен установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Напомним, участок теплотрассы на Ленинградском проспекте между домами 77 — 85 в Нижнем Тагиле отремонтируют за 8 миллионов рублей. Участок теплотрассы на Ленинградском проспекте в Тагиле отремонтируют за 8 млн

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