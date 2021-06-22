На неделю будет закрыта для движения транспорта улица Черноморская в Нижнем Тагиле

На неделю будет закрыта для движения транспорта улица Черноморская в Нижнем Тагиле
На неделю будет закрыта для движения транспорта улица Черноморская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:49ТранспортФото: Яндекс.Карты
Из-за ремонтных работ на теплотрассе с 23 по 28 июня 2021 года будет закрыт для движения транспорта участок дороги на улице Черноморская — от улицы Балакинская до Черноморской, 108 в Нижнем Тагиле.

Ограничение движения транспортных средств по улице Черноморская на участке от улицы Балакинская до улицы Черноморская, 108 вводится для обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения работ по аварийному ремонту теплотрассы. Соответствующее постановление подписал 22 июня глава города Владислав Пинаев.

До 23 июня МУП «Тагилэнерго» должен установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

Напомним, участок теплотрассы на Ленинградском проспекте между домами 77 — 85 в Нижнем Тагиле отремонтируют за 8 миллионов рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
администрациятранспортдорогипостановлениеограничение движенияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы