На 4 рубля станет дороже проезд в общественном транспорте Екатеринбурга

На 4 рубля станет дороже проезд в общественном транспорте Екатеринбурга
На 4 рубля станет дороже проезд в общественном транспорте Екатеринбурга
Сегодня, 14:17ТранспортФото: 1МI
Проезд в екатеринбургском городском транспорте подорожает на 4 рубля. Точных сроков повышения тарифа пока не озвучено, проезд будет стоить 32 рубля, вместо нынешних 28.

Подорожание проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может произойти в течение ближайших месяцев, сообщает E1.

Последнее увеличение тарифа на проезд произошло в столице Урала в 2017 году: тогда плата выросла на 2 рубля до сегодняшних 28. Власти предполагают, что грядущее подорожание позволит перевозчикам решить их экономические проблемы.

Это касается погашения текущих долгов, обновления автопарка и закупки комплектующих для ремонта. Например, предприятие «Гортранс» сейчас задолжало порядка 130 миллионов рублей, в компании наблюдается текучка кадров из-за низких зарплат,рассказал экономист Константин Селянин.

Но при этом эксперт также отметил, что некоторые города-миллионники смогли добиться стоимости проезда в 15 рублей. Все дело в отсутствии конкуренции: часть маршрутов вполне можно отдать частным перевозчикам.

Мнение жителей Екатеринбурга разделилось: кто-то считает, что повышение цены на проезд является необоснованным и высоким, другие полагают, что эта мера позволит улучшить ситуацию с городским транспортом в уральской столице.

Напомним, в июле 2021 года троллейбусы встали из-за отключения энергии на предприятии «Гортранс» в Екатеринбурге. Власти обещали погасить долги транспортников.

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Екатеринбург
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