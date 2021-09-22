На 4 рубля станет дороже проезд в общественном транспорте Екатеринбурга

Подорожание проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может произойти в течение ближайших месяцев, сообщает E1.
Последнее увеличение тарифа на проезд произошло в столице Урала в 2017 году: тогда плата выросла на 2 рубля до сегодняшних 28. Власти предполагают, что грядущее подорожание позволит перевозчикам решить их экономические проблемы.
Это касается погашения текущих долгов, обновления автопарка и закупки комплектующих для ремонта. Например, предприятие «Гортранс» сейчас задолжало порядка 130 миллионов рублей, в компании наблюдается текучка кадров из-за низких зарплат,рассказал экономист Константин Селянин.
Но при этом эксперт также отметил, что некоторые города-миллионники смогли добиться стоимости проезда в 15 рублей. Все дело в отсутствии конкуренции: часть маршрутов вполне можно отдать частным перевозчикам.
Мнение жителей Екатеринбурга разделилось: кто-то считает, что повышение цены на проезд является необоснованным и высоким, другие полагают, что эта мера позволит улучшить ситуацию с городским транспортом в уральской столице.
Напомним, в июле 2021 года троллейбусы встали из-за отключения энергии на предприятии «Гортранс» в Екатеринбурге. Власти обещали погасить долги транспортников.