На погашение долгов «Гортранса» выделила деньги мэрия Екатеринбурга

На погашение долгов «Гортранса» выделила деньги мэрия Екатеринбурга
На погашение долгов «Гортранса» выделила деньги мэрия Екатеринбурга
Сегодня, 12:37ЭкономикаФото: 1МI
Власти Екатеринбурга выдали средства на оплату долга «Гортранса» за электроэнергию перед энергетиками, сумма которого составляет не менее 140 миллионов рублей.

Решение о выделении средств подписано. Электротранспорт сейчас работает исправно, сообщил мэр города Алексей Орлов на брифинге во время объезда уличных ремонтов, пишет Е1.

По словам Орлова, задолженность у «Гортранса» появилась в связи со снижением дохода в 2020 году в период пандемии. Пассажиропоток упал более чем на 20%.

Напомним, 30 июля 2021 года энергетиками была уменьшена мощность тяговых подстанций Октябрьского депо, вследствие чего на Ботанике и Уктусе остановились троллейбусы. После этого сотрудники «Гортранса» самостоятельно включили контактную сеть.

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Екатеринбург
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