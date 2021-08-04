На погашение долгов «Гортранса» выделила деньги мэрия Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга выдали средства на оплату долга «Гортранса» за электроэнергию перед энергетиками, сумма которого составляет не менее 140 миллионов рублей.

Решение о выделении средств подписано. Электротранспорт сейчас работает исправно, сообщил мэр города Алексей Орлов на брифинге во время объезда уличных ремонтов, пишет Е1. По словам Орлова, задолженность у «Гортранса» появилась в связи со снижением дохода в 2020 году в период пандемии. Пассажиропоток упал более чем на 20%. Напомним, 30 июля 2021 года энергетиками была уменьшена мощность тяговых подстанций Октябрьского депо, вследствие чего на Ботанике и Уктусе остановились троллейбусы. После этого сотрудники «Гортранса» самостоятельно включили контактную сеть. Троллейбусы Екатеринбурга остались без электричества из-за долга в 140 млн рублей

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