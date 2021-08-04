На погашение долгов «Гортранса» выделила деньги мэрия Екатеринбурга

Решение о выделении средств подписано. Электротранспорт сейчас работает исправно, сообщил мэр города Алексей Орлов на брифинге во время объезда уличных ремонтов, пишет Е1.
По словам Орлова, задолженность у «Гортранса» появилась в связи со снижением дохода в 2020 году в период пандемии. Пассажиропоток упал более чем на 20%.
Напомним, 30 июля 2021 года энергетиками была уменьшена мощность тяговых подстанций Октябрьского депо, вследствие чего на Ботанике и Уктусе остановились троллейбусы. После этого сотрудники «Гортранса» самостоятельно включили контактную сеть.