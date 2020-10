С 23 октября в Нижнем Тагиле будут возобновлены два трамвайных маршрута, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

№ 2 «Ул. Островского – Тагилстрой» (будут функционировать два вагона);

№ 4 «ВМЗ – Красный Камень – Тагилстрой» (будет функционировать один вагон). Также с этого дня прекращается работа временно введенного маршрута № 9 «ВМЗ – Пр. Ленина – Тагилстрой». Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле, в связи с окончанием ремонта моста на проспекте Мира, открылось движение для трамваев. В Нижнем Тагиле открыто движение трамваев на проспекте Мира

