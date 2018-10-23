Рейды для водителей автобусов пройдут по всей Свердловской области

По Свердловской области начнутся массовые проверки пассажирских автобусов. Причина в том, что число дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых являются водители автобусов, возросла на территории региона на 37%. В произошедших с начала года 74 авариях на дорогах области, по данным из ведомств, погибли два человека, 105 получили травмы.

В ходе проверки экипажи ДПС будут регулярно отслеживать движение пассажирских автобусов. Отдельное внимание уделят проезду на перекрестках и пешеходных переходах. Также уделят внимание движению автобусов по трассам и в темное время суток. Кроме того, будет тщательно проверяться техническое состояние транспортных средств.

23 октября в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского-Щорса. Инспекторы проверили автобусы, следовавшие по маршруту из Байкалово, Камышлово и Белоярского.

Кроме проверок на дорогах, сотрудники инспекции проведут дополнительные встречи с руководителями предприятий занимающихся перевозками пассажиров, проведут инструктаж для водителей.