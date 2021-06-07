6,7 млн потратят на инженерные изыскания для реконструкции моста через реку Тура

6,7 миллионов рублей выделено на инженерные изыскания и подготовку проектной документации для реконструкции моста через реку Тура на подъезде к Верхотурью.

Заявки принимаются на сайте госзакупок с 25 марта до 16 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 6,7 миллиона рублей. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Согласно проекту контракта, нужно выполнить инженерные изыскания и осуществить подготовку проектной документации для реконструкции моста через реку Тура на км 27+930 автомобильной дороги на подъезде к Верхотурью от км 276+515 трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов с подходами на территории городского округа Верхотурский. Длина железобетонного моста 1964 года постройки составляет 105,6 метров. Сейчас его состояние специалисты оценивают как неудовлетворительное. Работы необходимо начать 20 мая 2021 года и окончить 25 ноября 2023 года. При этом инженерные изыскания и прохождение их государственной экспертизы должны быть окончены до 16 января 2023 года. Разработать документацию по планировке территории необходимо до 16 апреля 2023 года. Окончательным этапом станет разработка проектной документации и прохождение госэкспертизы. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения их обязательств. Напомним, на инженерные изыскания для строительства дорог на Пырловке в Нижнем Тагиле выделено 2,6 миллиона рублей. Площадь участка составит 66,7 гектара. 2,6 млн выделено на инженерные изыскания для строительства дорог на Пырловке в Тагиле

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