Прямые рейсы запущены из Екатеринбурга в Болгарию

Прямые рейсы запущены из Екатеринбурга в Болгарию
Прямые рейсы запущены из Екатеринбурга в Болгарию
Сегодня, 11:34ТранспортФото: pixabay.com
Из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» запущены прямые рейсы в Болгарию. После возобновления авиасообщения первый самолет в Баргус улетел в воскресенье 25 июля.

Первый рейс в Болгарию отправился из Екатеринбурга днем 25 июля. Перелеты осуществляют «Уральские авиалинии».

По данным авиакомпании, воздушные судна в Баргус будут летать еженедельно по воскресеньям в 14.45, с прибытием в Болгарию в 17.15 по местному времени. Время в пути составляет порядка 4,5 часа.

Однако улететь на Черноморское побережье смогут не все, а только те, кто имеют действующий цифровой сертификат вакцинации от коронавируса, либо документ о перенесенной инфекции, либо ПЦР-тест. Об этом говорится на сайте МИДа РФ.

Напомним, полеты из Екатеринбурга в Египет российским авиакомпаниям запретила Росавиация. По некоторым данным, эти меры связаны с запрещающими действиями федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Екатеринбург
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