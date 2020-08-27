Стало известно сколько «Тагилдорстрой» заплатит за обслуживание поселковых дорог

Грейдерование дорог, подсыпка промоин, фрезерование без добавления материала и с добавлением материала. С добавлением — это подсыпка, а без добавления материала — это профилирование, к примеру, дорога после дождя разбилась или какая-то проблемная, то фрезером прошли, чтобы можно было проехать. То же самое касается подъездов к пожарным водоема, если есть необходимость содержать по контракту, прогрейдировать, рассказал TagilCity.ru директор ТДС Игорь Васильев о работах, которые предстоит выполнять в рамках контракта.