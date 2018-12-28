Попал в ДТП: свердловчанин взыскал с ООО «УралДорТехнологии» 135 тысяч рублей

В ноябре 2017 года свердловчанин вылетел в кювет на 10 км автодороги Битимка-Первомайское. Причиной аварии стал сломанный указатель. В результате ДТП автомобиль свердловчанина получил механические повреждения.

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с ООО «УралДорТехнологии» причиненный ущерб. Суд постановил о возмещении дорожной службой ущерба в 245 тысяч 100 рублей, 5 тысяч – в счет оплаты оценки ущерба, 15 тысяч рублей – за оплату юридических услуг и 5 тысяч рублей – госпошлины.

Однако ответчик подал апелляцию, в которой указал на несоблюдение правил дорожного движения истцом.