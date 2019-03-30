В Екатеринбурге на 14 часов задержали рейс до Китая

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Из-за неисправности самолета в Кольцово был задержан рейс F7-9885 авиакомпании IFLy Екатеринбург – Санья, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Полет должен был состояться в 5:30, однако его перенесли на 19:00, на что туристы написали претензию.
Авиакомпания сообщила, что была незначительная поломка, которую удалось исправить раньше 19:00, поэтому вылет состоялся.
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