В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрасс будет перекрыто три участка дорог
Сегодня, 14:07ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрасс будут перекрыты две дороги в Тагилстроевском районе, а также один участок в центре города. Соответствующие постановления опубликованы на официальном сайте города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Так, с 29 июня по 6 июля планируется перекрыть улицу Чернышевского на участке от улицы Металлургов до улицы Гвардейская, проспект Мира на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова — с 3 по 10 июля, а также улицу Гвардейская на участке от улицы Малышева до улицы Хохрякова с 11 по 12 июля.
Согласно постановлению, МУП «Тагилэнерго» должно установить соответствующие дорожные знаки. Контроль за выполнением постановления возложен на замглавы администрации города по горхозяйству и строительству Егора Копысова.
Напомним, в Нижнем Тагиле также была изменена работа светофоров на 17 перекрестках с целью разделения потоков пешеходов и автомобилей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей