Новые номера маршрутов общественного транспорта появятся с 1 июня в Нижнем Тагиле

Прежние соглашения действовали в Нижнем Тагиле семь лет, новые заключены на тот же период, до 2028 года.
По словам замдиректора СЗГХ Николая Новикова, в контрактах учтены все аспекты, которые связанны с осуществлением пассажирских перевозок, в том числе отчетность по плате за проезд, параметры маршрутов, требования к характеристикам автобусов и так далее.
До 1 июня в Нижнем Тагиле перевозкой пассажиров занималось четыре организации. По новому контракту на 44 маршрутах будут работать три компании-перевозчика: ООО «Техноком», ООО «Фирма ТАСС», ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ».
Одной из особенностей новых контрактов является то, что они предусматривают обновление автомобильного парка организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, с заменой до 1 января 2024 года автомобилей «Газель» на автобусы средней вместимости, отметил замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Он обратил внимание на то, что на ряде рейсов будет заменена нумерация маршрутов:
Напомним, общая сумма заключенных контрактов на перевозку общественным транспортом в Нижнем Тагиле составила 74,1 миллиона рублей. Подрядчики будут работать с 1 июня 2021 года по 30 июня 2028 года.