Новые номера маршрутов общественного транспорта появятся с 1 июня в Нижнем Тагиле

Новые номера маршрутов общественного транспорта появятся с 1 июня в Нижнем Тагиле
Новые номера маршрутов общественного транспорта появятся с 1 июня в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:25ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Новые номера маршрутов общественного транспорта выйдут на линии в Нижнем Тагиле с 1 июня в связи с заключением новых контрактов, сообщает пресс-служба администрации города.

Прежние соглашения действовали в Нижнем Тагиле семь лет, новые заключены на тот же период, до 2028 года.

По словам замдиректора СЗГХ Николая Новикова, в контрактах учтены все аспекты, которые связанны с осуществлением пассажирских перевозок, в том числе отчетность по плате за проезд, параметры маршрутов, требования к характеристикам автобусов и так далее.

До 1 июня в Нижнем Тагиле перевозкой пассажиров занималось четыре организации. По новому контракту на 44 маршрутах будут работать три компании-перевозчика: ООО «Техноком», ООО «Фирма ТАСС», ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ».

Одной из особенностей новых контрактов является то, что они предусматривают обновление автомобильного парка организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, с заменой до 1 января 2024 года автомобилей «Газель» на автобусы средней вместимости, отметил замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Он обратил внимание на то, что на ряде рейсов будет заменена нумерация маршрутов:

  • маршрут № 6А от кинотеатра «Урал» до поселка Песчаный станет № 8;
  • круговой маршрут № 30Л от ж/д вокзала через Красный Камень, Лебяжку и Выю получит номер 31;
  • круговой маршрут № 4Л от ТЦ «Райт» через Выю, Лебяжку и Красный Камень станет № 5;
  • маршрут №25Р с ГГМ в поселок Рудника им. III Интернационала получит номер № 27.

Напомним, общая сумма заключенных контрактов на перевозку общественным транспортом в Нижнем Тагиле составила 74,1 миллиона рублей. Подрядчики будут работать с 1 июня 2021 года по 30 июня 2028 года.

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