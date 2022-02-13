Задержание стрелка в Среднеуральске попало на видео

На улице Советской, 39 местный житель устроил «охоту» на прохожих. Будучи нетрезвым, он открыл окно и начал стрельбу из оружия.
Очевидцы вызвали на место происшествия полицейских. Те приехали в полном обмундировании, оцепили двор и через некоторое время задержали дебошира. По предварительным данным, в операции по захвату принимали участие более шести силовиков.
Соседи рассказали, что мужчина часто злоупотребляет спиртным. Также есть информация о том, что на этой почве он убил свою жену, сообщает паблик ВК «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Официальных комментариев по факту произошедшего еще нет.