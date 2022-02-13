Задержание стрелка в Среднеуральске попало на видео

Задержание стрелка в Среднеуральске попало на видео
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Сегодня, 16:50

В Среднеуральске задержали подозреваемого в убийстве жены и стрельбе

Полицейские в Среднеуральске провели операцию по захвату дебошира, который устроил стрельбу из окна по прохожим.
Видео:«Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»

На улице Советской, 39 местный житель устроил «охоту» на прохожих. Будучи нетрезвым, он открыл окно и начал стрельбу из оружия.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицейских. Те приехали в полном обмундировании, оцепили двор и через некоторое время задержали дебошира. По предварительным данным, в операции по захвату принимали участие более шести силовиков.

Соседи рассказали, что мужчина часто злоупотребляет спиртным. Также есть информация о том, что на этой почве он убил свою жену, сообщает паблик ВК «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Официальных комментариев по факту произошедшего еще нет.

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