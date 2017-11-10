Ненастье, круговые проблемы и погоня за курящей дочкой: итоги недели в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле снимают кино! Скажите, это же классно? Правда название у фильма удручающее - «Ненастье». Как сегодня заметили сотрудники редакции, за дни съемок в городе практически не было солнца. Договорился ли российский кинематограф с погодой? Или съемочная группа просто правильно выбрала город?
Вообще господа приехали из столиц снимать Новый год. Даже баннер «С Новым 1993 годом!» повесили. В принципе, ноябрь, Тагил. Все говорит за то, что снега уже должно быть если не по колено, то хотя бы пара сантиметров - для фона фильму хватило бы. Но ведь у Нижнего Тагила свой характер: и если с ненастной погодой договориться удалось, то снега от нее съемочная группа не дождалась. Поэтому снег на Деда Мороза на привокзальной площади сыпали из пушки.
А если серьезно, то съемки фильма на улицах Нижнего Тагила восприняты горожанами очень и очень по-разному. Знакомый автолюбитель сегодня выражался о тотальном ежедневном перекрытии городских дорог очень красочно, но исключительно нецензурно. А вот прохожие, ставшие свидетелями съемок, наоборот радовались: не каждый день на улице режиссеры да операторы 90-е снимают.
Кстати, о выборе нашего города в качестве локации про начало 90-х. В кадре будет центральная улица Карла Маркса. В фильме про первые постсоветские годы! В городе Демидовская дача стоит - в самый раз для красивых исторических съемок (на ее живописном фоне как минимум могут дамы в пышных платьях под руку с кавалерами обсуждать уездные новости). Фонтаны с подсветками, парки и скверы - сколько всего красивого - бери и снимай Безрукова в романтической сцене с Ходченковой. Но нет, вот вам, провинция, кино про 90-е с пацанами на зубилах и челноками с клетчатыми сумками и в меховых шапках. Мы тут, конечно, без небоскребов, но тоже, знаете ли, не в лаптях ходим. У нас в театрах аншлаги, летающие лыжники каждый сезон и мировой фаст-фуд даже на Вагонку уже зашел. В общем, приезжайте еще, снимайте!
Возвращаясь к дорогам: голова кругом, граждане автолюбители, от того, как вы ездите по круговым! Ну ведь знаки висят! Вы на них смотрите, не стесняйтесь, это бесплатно! Но нет: сегодня на Челюскинцев-Черноисточинское шоссе круговое чуть намертво не встало, чтобы пропустить тех, у кого перед глазами знак «Уступи дорогу». 5 перекрестков с трамвайным и круговым движением будут ездить по старой схеме, но остальные - по новой: преимущество у тех, кто на круге.
Необычная ситуация произошла в Нижнем Тагиле с несовершеннолетней и ее мамой. Женщина обнаружила, что дочка курит, и решила за ней проследить. Расследование привело заботливую мать в ларек, где школьнице без проблем продали сигареты, а также в кальянную. По версии мамы, она хочет привлечь бизнесменов к ответственности. А по словам одного из бизнесменов, мама приходила и вымогала деньги, угрожая полицией. Обе стороны, конечно же, уверены в своей правоте, а распутывать этот дымный клубок будет доблестная тагильская полиция. Кого-то да накажут: или продавцов за нарушения, или маму за клевету и вымогательство.
Хотя накажут ли? Помните, несколько недель назад пьяный сосед убил собаку? Полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела - и ущерб маленький, и жестокого обращения не было, и что вы вообще со своими собаками, у нас тут профессиональный праздник на носу. А хозяева собаки - и чего это им не сидится дома - пришли в полицию и материалы дела-то изучили. Ба, а полиция-то свидетелей даже не опросила! Ни ветеринара, который несчастную убитую осматривал и увечья фиксировал. Ни соседей. Видимо, полиция очень занята чем-то гораздо более важным, нежели пьяный неадекват, забивший до смерти собаку и честно признавшийся в этом самой же полиции. Ждем релизы от правоохранителей, может быть и правда, завтра депутата какого посадят за стукачество в ОБЭП на конкурентов, отказавшихся киоски по продаже воды уступить. С раскрытием такого дела, конечно, мертвая собака не сравнится.
Снова в топ новостей недели попали сложные отношения детей и родителей. В Нижнем Тагиле из дома ушел 15-летний подросток. Его ищут волонтеры, полиция, но парень пока не найден. Говорят, у гимназиста из полной благополучной семьи не было дома компьютера, он забрал планшет и с ним и ушел из отчего дома. Семья говорит, что конфликтов не было. Педагоги 18 гимназии - что ребенок положительный.
Кто-то из приятелей говорит о том, что юноша уехал в Санкт-Петербург. На попутках. В эту версию поверить непросто. Но других версий, озвученных полицией Нижнего Тагила или семьей, - пока нет. Может быть, парень отсиживается у кого-то из друзей. Но день-два еще можно перекантоваться, а вот уже всю неделю - вряд ли родители друзей способны на подобное гостеприимство, особенно когда объявления о поиске мальчика по всему городу. Что могло стать причиной намеренного ухода 15-летнего парня? Надеюсь, мы скоро узнаем развязку истории от самого тагильчанина, который вернется домой живым и невредимым.
Еще одна тагильская история с пропажей человека получила свое продолжение. По-настоящему таинственное исчезновение Александра Чумарина произошло в августе этого года. За достоверную информацию о нахождении 24-летнего спортсмена из Нижнего Тагила объявлена награда в 300 тысяч рублей. Саша, найдись и возвращайся домой! За тебя переживает весь город.
Таковы итоги этой недели в Нижнем Тагиле. Берегите друг друга. Берегите и преумножайте свои сбережения: о том, как это сделать, смотрите на эксклюзивном видео круглого стола TagilCity.ru со специалистами в сфере инвестиций.
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© Александра Логинова, TagilCity.ru