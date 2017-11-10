Ненастье, круговые проблемы и погоня за курящей дочкой: итоги недели в Нижнем Тагиле

Кстати, о выборе нашего города в качестве локации про начало 90-х. В кадре будет центральная улица Карла Маркса. В фильме про первые постсоветские годы! В городе Демидовская дача стоит - в самый раз для красивых исторических съемок (на ее живописном фоне как минимум могут дамы в пышных платьях под руку с кавалерами обсуждать уездные новости). Фонтаны с подсветками, парки и скверы - сколько всего красивого - бери и снимай Безрукова в романтической сцене с Ходченковой. Но нет, вот вам, провинция, кино про 90-е с пацанами на зубилах и челноками с клетчатыми сумками и в меховых шапках. Мы тут, конечно, без небоскребов, но тоже, знаете ли, не в лаптях ходим. У нас в театрах аншлаги, летающие лыжники каждый сезон и мировой фаст-фуд даже на Вагонку уже зашел. В общем, приезжайте еще, снимайте!