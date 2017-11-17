Три буквы, двустороннее на Циолковского и Миша пошел: итоги недели в Нижнем Тагиле

Начну с тревожного. Следственный комитет по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил дело по статье «Убийство» из-за пропажи 15-летнего Алексея Думачева. Заведение дела по такой статье - больше инструмент для доступа следователей к данным о расположении телефона, нежели реальный повод тревожиться за жизнь подростка. Однако юноша ушел из дома еще 6 ноября и с тех пор не вернулся. Поиск ведется и в других городах России: есть вероятность, что молодой человек уехал в Санкт-Петербург.
А другой тагильский ребенок, за которого переживала вся страна, недавно порадовал всех, кто многие месяцы следил за его судьбой. Маленький Миша Гулин начал ходить! В выздоровление малыша изначально не поверил местный фонд «Живи, малыш». Позже у благотворителей появились и вопросы к родителям по поводу трат пожертвованных денег. Выражения в адрес семьи, которые позволял себе руководитель фонда Егор Бычков, ни пером описать, ни в СМИ не напечатать. Но все эти интернет-помои уходят на самый дальний план, когда смотришь на видео, где Миша после двух операций на ножке наконец ходит. И ходит сам.
И если у кого-то еще остаются вопросы в стиле «почему родители не разблокировали группу», то позволю себе ответить: когда ты борешься за будущее ребенка в больницах и на реабилитации, то сидеть ВКонтакте и доказывать, что деньги на эти больницы и реабилитации реально потрачены, - некогда. Просто некоторые забывают, что быть родителями - это тоже работа. А быть родителем малыша с особыми потребностями - еще больший труд. Или некоторые мальчики считают, что женщинам и декрет просто так дается? Спасибо прогрессу за контрацепцию, что еще могу сказать.
Получила свое развитие история с убийством Станислава Головко, скончавшегося после 3-дневного допроса в ОП №17 Нижнего Тагила. Загадочные анонимы, за которыми кроются либо коллеги арестованных полицейских, либо их возлюбленные (а может, и все вместе), активно предлагают других людей на роль виновников в смерти тагильчанина. Уже появились фото с медиками, которые осматривали мужчину в отделении полиции. Причем фото сделаны с камер из полиции. Интересно, это господин Губер обиделся на смещение с должности и сливает фото или кто-то из действующих сотрудников разглашает служебную информацию?
Вероятно, позже анонимы будут обвинять в нанесении травм еще кого-то: сотрудников изолятора, водителя машины, в которой переводили задержанного... Отгрести подозрения от арестованных у анонимов получается пока плохо. Но забавно.
Не смешно станет водителям, которые 20 ноября по привычке поедут по улице Циолковского как по односторонней. А с понедельника данная дорога на участке от Пархоменко до Первомайской станет двусторонней. Не успели автолюбители отойти от новых правил проезда круговых, как ГИБДД Нижнего Тагила подкинуло новый квест. Причем не раньше и не позже, чем после первого серьезного снега и гололеда. Ну что ж, посмотрим на статистику ДТП. Может быть, ГИБДД вспомнить о последних трех буквах своей аббревиатуры и выйдет на этот участок для помощи гражданам, а не для карательных мероприятий за проезд по встречке. А то ведь водители будут другими тремя буквами пользоваться.
Кстати, о трех буквах. УСМ - подрядчик, о котором жители города начинают вспоминать уже гораздо чаще и опять же не самыми лучшими буквами. Судите сами: эти господа при ремонте дорог проявили всю изобретательность, чтобы сделать жизнь водителей и пешеходов несчастнее. Во-первых, они поставили ливневые колодцы посреди дороги. То есть нормальный дождь и талый снег стекают к обочинам, но «УралСтройМонтаж», вероятно, хочет договориться, чтобы на улице Удовенко вода сбегалась в центр дороги к проложенным там колодцам.
Договориться не получилось с пешеходами, которым «УралСтройМонтаж» подарил глубокий ров на пути к детскому саду, магазинам и остановкам на Уральском проспекте. Администрация города, как и в первом случае, начала работу по привлечению подрядчика к нормальной работе на городских дорогах. Первую дорогу надо переделывать, на втором участке подрядчик должен сделать мостики для пешеходов.
А дороги, тем временем, засыпало снегом, и не растают они до самой весны. Я лично грущу - не люблю серые зимние пейзажи. Но очень радует, что в городе есть альтернатива промышленным видам: скоро на Театральной площади появится ледовый городок. А в 2018 году, кстати, состоится реконструкция Пионерского сквера на Вагонке и запуск второй очереди парка «Народный». На этой неделе редакция пробовала себя в роли влогеров, по-моему, у нас славно получается: каждый стрим в нашей группе ВКонтакте набирает более 4-5000 просмотров.
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© Александра Логинова, TagilCity.ru