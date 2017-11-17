Три буквы, двустороннее на Циолковского и Миша пошел: итоги недели в Нижнем Тагиле

Не смешно станет водителям, которые 20 ноября по привычке поедут по улице Циолковского как по односторонней. А с понедельника данная дорога на участке от Пархоменко до Первомайской станет двусторонней. Не успели автолюбители отойти от новых правил проезда круговых, как ГИБДД Нижнего Тагила подкинуло новый квест. Причем не раньше и не позже, чем после первого серьезного снега и гололеда. Ну что ж, посмотрим на статистику ДТП. Может быть, ГИБДД вспомнить о последних трех буквах своей аббревиатуры и выйдет на этот участок для помощи гражданам, а не для карательных мероприятий за проезд по встречке. А то ведь водители будут другими тремя буквами пользоваться.