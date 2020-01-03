«МРСК Урала» подало иск к нижнетагильскому ВГОКу из-за долга в 31 миллион рублей

Напомним, в 2015 году на ОАО «ВГОК» посыпались иски о признании банкротом. Кредиторами комбината выступила 91 компания, в том числе администрация Нижнего Тагила, МУП «НТТС», АО «Энергосбыт Плюс», МРСК «Урала», Межрайонная инспекция ФНС и другие. Процедура наблюдения началась в 2018 году. На начало 2019 года ВГОК задолжал компаниям и ведомствам более 2,5 миллиарда рублей.