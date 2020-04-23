Полная изоляция, день двадцать третий. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле на 17.00 составил 2,8 балла. Он держится примерно на том же уровне, что и вчера. Это значит, что на улицах не так много людей. Об этом говорят данные Яндекса. Напомним, что они могут использоваться исключительно для ознакомления, но не для оценки количества людей на улицах.