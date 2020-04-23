Полная изоляция, день двадцать третий. Что происходит в Нижнем Тагиле

Posted 23 апреля 2020, 14:35
Published 23 апреля 2020, 14:35
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным допустил, что в регионе может быть введен пропускной режим. Сегодня заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что пропуска будут введены на майские праздники.
Кроме того, глава Минсоцполитики Андрей Злоказов подписал указ, согласно которому, соцучреждения должны быть изолированы с целью предупреждения распространения коронавируса. Так, на карантин закрывается пансионат «Тагильский».
Лаборатории города продолжают проводить исследования на коронавирус. За последние сутки специалисты провели 515 исследований, обследованы 483 человека.
В городе продолжают отменяться некоторые мероприятия. Так, ежегодный фестиваль Булата Окуджавы был перенесен.
Школьники по всей России учатся дистанционно из-за режима самоизоляции. TagilCity.ru выяснило, как обстоят дела в Нижнем Тагиле, насколько прижилась «дистанционка».
Большинство дошкольников сейчас тоже находятся дома. Однако детям предлагается принять участие в различных мероприятиях онлайн. Так, в детских садах запущены конкурсы, посвященные 75-летию Победы.
Волонтеры Медицинского колледжа продолжают активно помогать пенсионерам. Очередными отчетами они поделились на своей странице в Instagram.
Сотрудники «УБТ-Сервис» регулярно проводят дезинфекцию улиц. Об очередной обработке компания рассказала на своей странице в соцсети.
Сегодня индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле на 17.00 составил 2,8 балла. Он держится примерно на том же уровне, что и вчера. Это значит, что на улицах не так много людей. Об этом говорят данные Яндекса. Напомним, что они могут использоваться исключительно для ознакомления, но не для оценки количества людей на улицах.
Напомним, в Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 271 человек. В Нижнем Тагиле новых заболевших нет.